Vijftig pianisten oefenen speciaal geschreven compositie voor Koningsdag Tilburg

TILBURG - Hoe klinkt een compositie van vijftig piano's? Daar weten ze in Tilburg alles van. Een paar organisaties hebben namelijk de handen ineen geslagen om de Koning en de Koningin komende donderdag tijdens het bezoek aan Tilburg te trakteren op een pianoconcert.

Vijftig Tilburgers, jong, oud, gevorderden en experts, speelden de vingers zondag alvast warm voor het koningsbezoek komende donderdag in Tilburg. In de koepelhal gaan zij namelijk een speciaal geschreven compositie ten gehoren brengen.



Etiënne Grosveld, Factorium Podiumkunsten en Fontys Hogeschool voor de Kunsten werken samen om het koningspaar een muzikaal verjaardagscadeau te geven. En het zijn niet voor niets vijftig piano's: de Koning wordt dit jaar vijftig.'Piano is een solo-instrument, maar nu wordt het mooi bij elkaar gebracht als één grote compositie', vertelt initiatiefnemer Etiënne Grosveld. 'De lastigheid zit hem in de compositie en het samenspel. Het bestaat uit dertig partijen en dat op vijftig piano's. Dat is eigenlijk nog nooit vertoond.'Komende woensdag is de laatste repetitie in de Koepelhal. Daarna moeten de pianisten het stuk in de vingers hebben. Jan Stoop, één van de pianisten:'Het is echt supercool zo met vijftig man tegelijkertijd. Het is niet heel moeilijk, maar je moet de tel goed bijhouden. Dat is vooral de uitdaging.'