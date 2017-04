Inchecken en wegwezen op Eindhoven Airport: recordaantal reizigers meivakantie

EINDHOVEN - Veel Brabanders trekken er deze meivakantie op uit naar de zon. Dat is ook te merken op Eindhoven Airport. De luchthaven verwacht deze weken driehonderdduizend passagiers. Dat waren er in diezelfde periode niet eerder zoveel.

In Eindhoven dus geen lange wachtrijen, zoals deze week op Schiphol. De nationale luchthaven kan de reizigersstroom deze meivakantie maar lastig verwerken.



Snel inchecken

Op de grootste regionale luchthaven van Nederland in Eindhoven is het zondagmiddag bijna letterlijk inchecken en wegwezen. Dat is ook een belangrijke reden waarom steeds meer mensen voor vliegen vanaf Brabant kiezen. "Ik vind Schiphol een afschuwelijk vliegveld, eerlijk gezegd", vertelt een reiziger. "Schiphol is zo groot en massaal, hier is het zeer overzichtelijk en rustig."



Het vliegveld in Eindhoven heeft vanwege de drukte extra personeel ingezet. En dat is te merken aan de incheckbalies. "Ik hoefde maar vijf minuten te wachten, dus dat ging heel snel!"



Koninklijke vakantie

Veel Brabantse vakantiegangers vieren de verjaardag van Koning Willem-Alexander dus in het buitenland. Sommige koffers zijn zelfs met oranje en de nationale driekleur versierd. "Dat is meer een toevallige omstandigheid", vertelt een andere reiziger. "Deze bloemenkransjes waren in de aanbieding en zo herkennen we onze koffers straks sneller."



Eén ding is zeker: het weer in zuidelijk Europa zal komende week stukken beter zijn dan hier bij ons in Brabant. "Het enige nadeel is dat we de wedstrijd PSV-Ajax moeten missen", aldus een enigszins teleurgestelde PSV-supporter. Maar eerlijk is eerlijk: je seizoenskaart voor één keertje inruilen voor je boardingpass, dat is natuurlijk niet de zwaarste straf.