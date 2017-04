Spijkers verzamelen als vreemde hobby: Martien Pepers doet het al 40 jaar

VEGHEL - Wie verzamelt er nou spijkers? Het antwoord: een voormalig timmerman uit Veghel. De gepensioneerde Martien Pepers verzamelt al jaren spijkers zoals een ander bijvoorbeeld ansichtkaarten, bidprentjes, postzegels of munten verzamelt. En dat doet hij al heel lang. “Al veertig jaar”, zegt Martien. Afgelopen weekend was de misschien wel vreemdste verzameling van Nederland voor het eerst te zien voor het publiek.

Op een verzamelaarsbeurs in het dorp Eerde raakten publiek en verzamelaars niet uitgesproken over de vreemde verzamelwoede van Martien Pepers. “Nog nooit meegemaakt”, is een veelgehoorde opmerking. “Ik kon me er niets bij voorstellen, wie verzamelt er nou spijkers?” Ruud Megens, die ook bij de bizarre verzameling staat te kijken, vermoedt dat Pepers de enige in heel Nederland is die spijkers verzamelt. “Ja, eigenlijk is iedere hobby wel een beetje vreemd, maar dit is wel heel vreemd.”



Is hij de enige spijkerverzamelaar?

Bij de borden, waar de spijkers keurig op maat en soort bij soort zijn opgehangen, vertelt Pepers dat hij in al die jaren dat hij spijkers heeft verzameld, nog nooit iemand is tegengekomen die dezelfde hobby heeft. “Ik ben de enige in Nederland die dit doet, bij mijn weten. Graag zou ik in contact komen met medeverzamelaars in Nederland of in het buitenland, maar ik ken niemand.”



Spiraalspijkers

De verzameling spiraalspijkers, brievenbusspijkers, spoorbielsspijkers en op z’n minst nog honderden anderssoortige spijkers was op uitnodiging van de afdeling zuid van ‘De Verzamelaar’ voor het eerst te zien voor het publiek. Nog nooit eerder had iemand de verzameling spijkers, die normaal op de vliering staat, van Martien gezien. “Het verbaast me dat mensen zoveel belangstelling hebben. Ik vind het prachtig.”