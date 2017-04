Cocu blij met zege van PSV op Ajax: 'Druk gezet en veel passie getoond'

EINDHOVEN - PSV-trainer Phillip Cocu was zondag blij met de zege op Ajax (1-0). ‘We hebben vol druk gezet en veel passie getoond.’

“We wilden Ajax niet laten voetballen want dat kunnen ze heel goed. Ons spel kostte veel kracht, na een uur werd het ook steeds rommeliger.”



“We mogen even van deze zege genieten, maar het is niet dat ons seizoen nu goedgemaakt is. Daarvoor hebben we te veel laten liggen. En we hebben helaas niet altijd zoveel passie getoond als vandaag tegen Ajax. Dan hadden we meer punten gehad”, aldus Cocu.



PSV kan in theorie nog tweede worden, met een achterstand van drie punten en een slechter doelsaldo dan Ajax. “Maar dat hebben we niet in de hand'', besefte Cocu die Feyenoord terecht de titel ziet grijpen. “Feyenoord was dit seizoen de degelijkste en meest constante ploeg in de eredivisie.”