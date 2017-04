Vijftien gewonden na rookbom in supportersvak PSV

EINDHOVEN - De EHBO heeft zondag tijdens en na de wedstrijd tussen PSV en Ajax vijftien gewonden in het Philips-stadion moeten behandelen.

Tien supporters, vier beveiligers en een steward hadden last van ademhalingsproblemen of van hun ogen nadat er in de openingsfase van de tweede helft een enorme rookbom werd afgestoken.

Beveiligers van PSV hebben zondagavond inmiddels een supporter overgedragen aan de politie van Eindhoven. De fan van vermoedelijk PSV wordt ervan verdacht de rookbom te hebben gegooid. De actie zou gericht zijn tegen ‘stadionverboden’. Volgens een omstander werd een deel van de familietribune ontruimd. Een PSV-woordvoerder sluit niet dat er meer arrestaties volgen.



Na de rookbom blies er een enorme zwarte rookwolk door het stadion. Dat gebeurde allemaal op een tribune waar veel fanatieke fans van de thuisploeg zich verzamelen. Tientallen supporters op de tweede ring probeerden een veilig heenkomen te zoeken.

Scheidsrechter Kevin Blom koos voor een korte pauze maar hervatte het spel na een paar minuten toen de meeste zwarte rook het stadion had verlaten.