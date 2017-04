Verliefde boer David uit Dinteloord doet alles om indruk te maken op zijn Mara, zelfs een wc-pottenrace

ROTTERDAM - Boer David uit Dinteloord is nog steeds tot over zijn oren verliefd op ‘zijn Mara’. Dat bleek zondag tijdens de reünie van de boeren van het tv-programma ‘Boer zoekt vrouw International.

Dat gebeurde op de plek waar het vorig jaar september allemaal begon, op het aangemeerde schip de SS Rotterdam. Tegenover presentatrice Yvon Jaspers spatte de verliefdheid van het stel ervan af. “We hebben aan één blik genoeg om te weten wat de ander bedoeld”, vertelde David. “Hij is mijn man”, biechtte Mara op, voor wie het nog niet had gezien.

De twee pendelen nog steeds heen en weer tussen Roemenië en Dinteloord. David: “Mara wil eerst haar studie afmaken. Daarna gaan we waarschijnlijk samen naar Roemenië.” In de uitzending onthulde David dat Mara vanaf de brievenselectie op het stapeltje ‘lief’ had gelegen.



Waar David veel tijd nodig had om een keuze te maken tussen Mara en Susanne, was hij wel haantje de voorste bij wc-pottenrace. Een ontmoeting met de vriendinnen van Mara werd afgesloten met een wc-pottenrace. De boer uit Dinteloord vertrok vanaf pole position en stond tijdens de race de leiding niet meer af.