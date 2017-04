Ravage na botsing in Tilburg, vrouw gewond naar ziekenhuis

TILBURG - Op de kruising van de Burgemeester Letschertweg en de Middeldijkdreef in Tilburg zijn zondagavond twee auto’s tegen elkaar gebotst.

Een vrouw die in een van de auto’s zat, raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Na de botsing was de weg bezaaid met brokstukken.



De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk.