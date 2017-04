Pinautomaat in Oisterwijk verwoest bij plofkraak

OISTERWIJK - Tijdens een plofkraak aan het Pannenschuurplein in Oisterwijk is zondagnacht een geldautomaat van Rabobank opgeblazen. De deur van het gebouwtje is totaal verwoest.

De plofkraak vond rond half vier plaats. De daders zijn gevlucht in een donkere stationcar, zo meldt de politie.



Deur opengebroken

De deur is opengebroken en met een explosief is het beeldscherm van de pinautomaat eruit geblazen.