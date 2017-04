Bestelbus brandt uit in Den Bosch, harde explosie wekt buurtbewoners

DEN BOSCH - Een bestelbus van een cateringbedrijf is zondagnacht in vlammen opgegaan. Aan de Scheldestraat in Den Bosch hoorden buurtbewoners een harde knal toen de ramen uit de bus werden geblazen.

De brand vond rond drie uur plaats. De gealarmeerde brandweer kon het vuur snel blussen, maar de bestelbus raakte totaal verwoest.



Bewoners wakker door explosie

Voorafgaand aan de brand was er een flinke explosie in de bestelbus. Onderdelen van het voertuigen lagen door de hele straat en veel bewoners schrokken wakker van de knal.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande bus afgevoerd.