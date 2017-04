Goederentrein knalt op graafmachine, geen treinen tussen Eindhoven en Venlo

DEURNE - Een goederentrein is maandagochtend ter hoogte van de Snoertsebaan in Deurne op een graafmachine gereden. Er zijn geen gewonden gevallen. Tussen Helmond en Horst-Sevenum rijden voorlopig geen treinen.

De motor van de graafmachine sloeg af op de spoorwegovergang en de bestuurder kreeg deze niet meer aan de praat. De bestuurder sprong uit het voertuig. De trein klapte vervolgens op de graafmachine. Zowel de machinist als de bestuurder raakten niet gewond.



Chemische stoffen in wagons

Volgens een getuige ter plaatse is het een grote puinhoop rond het spoor. De graafmachine zou zo'n 100 meter zijn meegesleurd door de trein. Daarbij zijn drie stroompalen geraakt en omgevallen.



Omstanders moeten op grote afstand blijven. Een paar wagons van de goederentrein bevatten chemische stoffen. De wagons zijn niet beschadigd en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.



Uren geen treinverkeer

Voorlopig rijden er door het ongeluk geen treinen tussen Helmond en Horst-Sevenum. Volgens NS duurt de storing in ieder geval nog tot het einde van de ochtend. Prorail denkt dat de reparatiewerkzaamheden langer gaan duren: "Dat redden we niet in een ochtend."



Een woordvoerder meldt dat de schade groot is, maar dat de exacte omvang nog niet bekend is. "Het is wel duidelijk dat het een grote chaos is op en rond het spoor."