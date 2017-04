Uitslaande brand verwoest huis in Giessen

GIESSEN - In een huis aan de Handelstraat op industrieterrein De Rietdijk in Giessen is maandagochtend rond zes uur brand uitgebroken. De brand is uitslaand. Het huis wordt door de aanwezige brandweer als verloren beschouwd.

De brandweer is met meerdere tankwagens een een hoogwerker bij de brand aanwezig. Niemand raakte gewond bij de brand: het echtpaar dat dat in het huis woonde wordt opgevangen bij de buren.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.