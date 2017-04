Jumbo: 'geen cao meer met vakbonden'

VEGHEL - Supermarktketen Jumbo wil geen cao met de vakbonden afsluiten. Het bedrijf gaat een eigen arbeidsvoorwaardenregeling opzetten met de ondernemingsraad.

De directie van Jumbo, met hoofdkantoor in Veghel, is teleurgesteld in de opstelling van de vakbonden. “Nog voordat de onderhandelingen zijn begonnen, zijn de vakbonden al weggelopen. Ze willen niet meer aan tafel komen”, aldus de directie.



'Niet in belang werknemers'

Al twee weken zijn er acties bij de distributiecentra en dat is volgens Jumbo niet in het belang van de werknemers. “De vakbonden vertegenwoordigen maar een klein deel van de werknemers.” Volgens de supermarktketen is het grootste deel van de medewerkers het niet eens met de handelswijze van de vakbonden.



De bonden eisen een loonsverhoging van 2,5 procent en lagere werkdruk. Samen met de Centrale Ondernemingsraad van Jumbo werkt de supermarktketen aan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Deze moeten in het najaar klaar zijn.