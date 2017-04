'Gestoorden, geen fans', zegt PSV-directeur Toon Gerbrands over gooiers rookbom

EINDHOVEN - 'Gestoorden.' Met dit woord omschrijft algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV degenen die zondag verantwoordelijk waren voor het afsteken van een enorme rookbom in het Philips-stadion. Dit gebeurde tijdens de wedstrijd PSV-Ajax. Van fans is in dit geval wat betreft Gerbrands geen sprake.

"De gezondheid van mensen kwam in het geding. Een misdadige zaak", gaat de algemeen directeur van PSV verder. Maandag gaat PSV aan de hand van tv-beelden die ze hebben op zoek naar degenen die de rookbom hebben afgestoken. Zondag werd er al een verdachte aangehouden.

De daders kunnen volgens de algemeen directeur een stadionverbod tegemoet zien. En wanneer de club een boete van voetbalbond KNVB krijgt, dan zal deze wat hem betreft op hen worden verhaald.

Hoe kan het?

Hoe supporters zo’n rookbom mee het stadion in kunnen nemen, wordt volgens de PSV-directeur ook grondig bekeken. Hij weet echter dat het ‘soms op een slimme manier lukt' zoiets binnen te krijgen. "Vrouwen of kinderen nemen het mee, of spullen worden onder een spandoek verstopt. Het is nooit honderd procent uit te sluiten."

Of PSV nog strenger moet controleren, wordt volgens hem zeker bekeken.

Reactie supportersvereniging

Ook voorzitter Harrie Timmermans van de supportersvereniging van PSV is kwaad over de actie van zondag. "Een belachelijke actie. Er is een grens overschreden", reageert hij.

Juist het feit dat vooral kinderen en ouders in het kindervak veel last hadden van de dikke zwarte rook die vrijkwam, vindt Timmermans het ergst. Iedereen heeft volgens hem het recht om te protesteren, ook de harde kern van supporters. "Maar dit is een belachelijke actie. En een smet op de overwinning."

'Waterdicht systeem niet mogelijk'

"Je hebt nooit het recht mensen en de veiligheid in gevaar te brengen", meent Timmermans. Hoe iemand het Philips-stadion binnen kan komen met een rookbom, is ook wat hem betreft de grote vraag.

Hij snapt dat een waterdicht systeem qua fouilleren en beveiliging waarschijnlijk niet mogelijk is. Maar volgens Timmermans moet je hierbij wel heel dicht in de buurt komen.