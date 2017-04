'Cabine uit en lopen!', bestuurder graafmachine met schrik vrij na botsing met trein

DEURNE - De bestuurder van de graafmachine die maandag werd geramd door een goederentrein, liep wonder boven wonder geen verwondingen op. De medewerker van Mart Munsters BV Loon & Grondverzetbedrijf kon op tijd uit de cabine komen. Maar natuurlijk is hij wel enorm geschrokken…

“Hij heeft echt geluk gehad”, zegt directeur Wilhell Munsters van Mart Munsters BV. De graafmachine sloeg af op de bewaakte spoorwegovergang ter hoogte van de Snoertsebaan in Deurne.



Grote steekvlam en harde knal

De chauffeur belde met zijn directeur. “Ik zei dat ik meteen naar hem toe zou komen met een wagen om de machine van het spoor te trekken. Maar daar was al geen tijd meer voor omdat er een goederentrein aan kwam”, zegt Munsters.



De directeur gaf de chauffeur het advies om de cabine uit te gaan en weg te lopen van het voertuig. "Wegwezen en lopen, was het enige wat ik kon zeggen", vertelt Munsters. "Ik woon vlakbij de spoorovergang en zag het ongeluk gebeuren. Er was een grote steekvlam en daarna een harde knal.”



Bang voor ontploffing

De directeur belde direct de hulpdiensten en ging naar de plek van het ongeluk. Dat zijn chauffeur in orde was, wist Munsters al. Maar hoe de machinist eraan toe was, was op dat moment nog onduidelijk. Munsters: “Hij vertelde later dat hij alle noodremmen had ingeschakeld en plat op de vloer was gaan liggen. Ook hij is met de schrik vrijgekomen.”



Zelf is Munsters niet enorm geschrokken. “Ik wist wat er zou komen en bleef redelijk rustig. Wel was ik bang dat de hele boel zou ontploffen ofzo. Gelukkig is het uiteindelijk ook goed afgelopen, alleen de materiële schade is groot. Maar dat is alleen maar ijzer.”