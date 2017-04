René en Willy van de Kerkhof over rookbom: 'Zwarte sluier over de wedstrijd'

EINDHOVEN - René en Willy van de Kerkhof hebben zondag genoten van PSV-Ajax. De heren feliciteren Feyenoord, dat nog maar één overwinning nodig heeft om landskampioen te worden: "Als je twee keer van PSV wint dan verdien je het om kampioen te worden". Over het incident met de rookbom zijn ze minder te spreken.

"Het was een fantastische vrije trap van Locadia." aldus René over de wedstrijd. Hij is ook vol lof over Feyenboord: "Ik wil Feyenoord complimenteren, ze heben het hele jaar bovenaan gestaan. Het kampioenschap is welverdiend. Ze waren de beste en als je twee keer van PSV wint dan verdien je het om kampioen te worden."

Europa League

Ook Willy heeft vertrouwen in de Rotterdammers. "Ik verwacht niet dat Feyenoord dit nog uit handen gaat geven. Wij zullen dit jaar met plaats drie tevreden moeten zijn. We moeten ons maar richten op die derde plaats en de voorrondes voor de Europa League volgend seizoen."

Rookbom

Over de rookbom die zondag voor onrust zorgde zijn de heren duidelijk. René: "Zoiets hoort op een voetbalveld niet thuis. Ik zag die zwarte rookwolken, ik dacht er is iets gebeurd... Ik vond het wel jammer voor de mensen. Maar het deed aan de wedstrijd niets af."



Zijn broer vult aan: "Je moet in overleg treden als je het ergens niet mee eens bent, maar je gaat niet zoiets doen. Dit was letterlijk een zwarte sluier over de wedstrijd."