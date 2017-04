Brrroranje boven! Koningsdag wordt kouder dan kerstmis

EINDHOVEN - Koningsdag 2017 wordt waarschijnlijk de koudste koninklijke feestdag sinds 1979. Met temperaturen rond de 9 graden wordt het zelfs kouder dan kerst. En door de fikse wind, voelt het nóg kouder aan.

De komende dagen is het in onze provincie koud dankzij een bel met koude lucht die tot en met donderdag boven Nederland hangt. De koude bovenlucht zorgt voor onstabiel weer: buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. De temperatuur bereikt met 9 tot 10 graden een dieptepunt. In deze tijd van het jaar is 16 graden normaal.



Hele koude Koningsdag

Ook op Koningsdag wordt het behoorlijk koud. Nóg kouder dan vorig jaar, toen werd het 10,7 graden. Dit jaar is het met 9 graden nog een tandje frisser. Een record wordt het waarschijnlijk niet: de koudste koninklijke feestdag was in 1970, toen werd het 8,6 graden en was de zon de hele dag niet te zien. Opmerkelijk: Koningsdag wordt ruim 2 graden kouder dan kerst!



De dagen erna wordt het langzaam wat warmer. Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur naar zo’n 13 graden en blijft het meestal droog. In het weekend kan het in Brabant 18 graden worden en zien we de zon wat vaker. Rond Bevrijdingsdag wordt het mogelijk nóg warmer en tikken we de 20 graden aan. Dan wordt het eindelijk weer lente.