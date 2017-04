Vrouw omhelst en kust andere vrouw (en jat haar ketting)

SPOORDONK - Een vrouw is zaterdag bij de Spoordonkse Watermolen slachtoffer geworden van een slinkse dief. Het slachtoffer werd bij de molen in Spoordonk omhelsd en gekust door een vreemde vrouw. De vrouw ging er vervolgens vandoor met de ketting van het slachtoffer.

Volgens een wijkagent in Oirschot die de beroving op Twitter meldt, is de werkwijze die de dievegge zaterdag gebruikte beproefd.



Slachtoffers van dit soort dieven worden ‘vriendelijk en uitbundig bedankt terwijl ongemerkt hun halsketting wordt gestolen’, schrijft ze op Twitter.



De dievegge die zaterdag op deze manier in Spoordonk toesloeg, sprak met een Oost-Europees accent. Het is niet bekend wat de waarde van de gestolen ketting is.