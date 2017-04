Feest in de stad: hoe blijft Tilburg veilig voor iedereen?

TILBURG - 'Complex' en 'veelomvattend'. Die kernachtige woorden kiest Ad Schenkels voor de beveiliging van Tilburg op Koningsdag. Ad Schenkels is docent integrale veiligheid op Avans Hogescholen. "Wij leren onze studenten om vooral ook naar de omgeving te kijken: een aanslag in Amsterdam op Koningsdag kan gevolgen hebben voor het feest in Tilburg."

Er zijn donderdag in Tiburg veel verschillende organisaties betrokken bij de veiligheid in de stad en dat maakt het volgens Ad Schenkels heel veelomvattend. "Het koninklijk huis brengt zijn eigen beveiliging mee, we hebben te maken met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, er is veel politie op de been, maar ook particuliere beveiligers. En die moeten allemaal van elkaar weten wat ze doen."



Betonnen kooi

Bovendien, benadrukt Ad Schenkels, is het ook feest in de stad en mag de beveiliging die sfeer niet drukken. "Ik zeg wel eens gekscherend dat we iemand perfect kunnen beveiligen door er een betonnen constructie omheen te bouwen. Maar dat wil je natuurlijk niet."



Belangrijk is volgens hem om op Koningsdag goed in de gaten te houden wat er in de rest van Nederland gebeurt. "Als er berichten komen dat er een vrachtwagen in volle vaart over de snelweg rijdt en verkeerslichten of andere stoptekenen negeert, kan dat gevolgen hebben voor de situatie in Tilburg."



In een tijd waarin vrachtwagens steeds vaker als wapens worden ingezet, moet zo'n racende vrachtwagen vragen oproepen bij de beveiliging in Tilburg, meent Ad Schenkels. "Het hoeft niet altijd te betekenen dat zo'n vrachtwagen op weg is naar het koningsfeest in Tilburg, maar je moet het zeker weten zodat je op tijd maatregelen kunt treffen."