Ajax-icoon Sjaak Swart woedend na doelpunt PSV

EINDHOVEN - Ajax-icoon Sjaak Swart reageerde zondag woedend op het doelpunt van PSV’er Jürgen Locadia. In het Philips-stadion was Swart aanwezig om ‘zijn’ Ajax aan te moedigen. Maar hij moest toezien hoe PSV er met de winst vandoor ging.

En dat was tegen het zere been van ‘Mister Ajax’. Swart reageerde furieus zoals te zien is op een filmpje dat circuleert op internet. Jarenlang speelde Swart voor Ajax en nog altijd moedigt hij zijn club aan tijdens belangrijke wedstrijden.



Het filmpje met Swart is hier te zien.