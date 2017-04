Politie vindt toch spoor naar derde verdachte grove overval Schaijk

SCHAIJK - De politie heeft maandagmorgen een 24-jarige man gearresteerd. Hij wordt er van verdacht dat hij in 2009 betrokken was bij een overval op een chalet in Schaijk. Bij die gewelddadige overval werd een vrouw verkracht. In deze zaak werden in januari al twee Eindhovense broers van 26 en 28 jaar aangehouden.

De derde verdachte zat in februari 2017 ook al vast omdat de politie hem verdacht van die overval. Omdat er toen niet genoeg bewijs was werd hij na een paar dagen weer vrijgelaten.



Nieuwe aanwijzingen

De daders werden aanvankelijk niet opgespoord. Pas eind 2016 kwamen er nieuwe aanwijzingen en besteedde het TV-programma Bureau Brabant er aandacht aan. In januari werden de twee Eindhovense broers opgepakt.



Een maand later werd de 24-jarige verdachte gearresteerd. Die moest na een paar dagen weer vrijgelaten worden wegens gesprek aan bewijs.



Toch een match

Ondertussen ging het onderzoek naar de sporen in deze cold-casezaak die in 2009 werden veiliggesteld verder. Uiteindelijk vonden rechercheurs toch een match tussen die sporen en de derde verdachte. In overleg met zijn advocaat meldde hij zich maandagmorgen op het politiebureau waar hij werd vastgezet.



LEES OOK: Slachtoffer gewelddadige overval Schaijk: 'Pas echt tevreden als de daders veroordeeld zijn'

In 2009 werd er al wel iemand gearresteerd die er van werd beschuldigd dat hij de spullen die de verdachten uit het chalet hadden meegenomen, had opgekocht.



Vrouw verkracht

Bij de overal op het park De Landerije gingen de daders, die toen nog tieners waren, grof te werk. Zo sloegen niet alleen het hele interieur van het chalet kort en klein, ze mishandelden ook de man en vrouw die er woonden. De vrouw werd ook verkracht. De hele overval duurde een uur, waarna de daders er met computers vandoor gingen. De vrouw is inmiddels gestorven, de man is nog steeds getraumatiseerd door wat hem is aangedaan.



LEES OOK: Eindhovense broers zwijgen in alle talen over brute overval op chalet in Schaijk