Ramon is twintig en wil priester worden, maar waarom eigenlijk?

HOEVEN - Het Bisdom Breda kent op dit moment maar een priesterstudent. Eén! En dat is de 20-jarige Ramon Roks uit Roosendaal. Hij is 3e jaars priesterstudent en woont momenteel in Bovendonk Hoeven. Hij studeert in Utrecht aan Frontys Hogeschool voor theologie en levensbeschouwing.

Als jongen in Roosendaal was hij al erg actief in de parochie, ook al gingen zijn ouders zelf niet naar de kerk. Er was iets in de kerk dat hem aantrok.Tegen het eind van de middelbare schoolperiode kreeg hij het gevoel dat God iets van hem vroeg. "Je kunt het een roeping noemen maar ik zie het meer als een doel in het leven", aldus Ramon. Hij wil een bijzondere band met God. "Het is een heel sterk verlangen naar God en de kerk".Intussen is Ramon Roks enkele maanden als stagiair betrokken bij de Heilige Mariaparochie in Etten-Leur. "Ik loop nu stage en moet nog zeker vijf jaar studeren voordat ik kans maak om tot priester gewijd te worden."Bovendonk in Hoeven is een priester- en diakenopleiding van de Rooms-katholieke Kerk. Het gebouw werd in 1907 gebouwd naar een ontwerp van Pierre Cuypers als seminarie. In 1967 werd het seminarie bij gebrek aan studenten gesloten. Sinds 1983 is er weer een priester- en diakenopleiding.