'Wie dat afsteekt is niet goed wijs', vuurwerkexpert over 'Poolse rooktabletten' PSV-Ajax

EINDHOVEN - Ruben Koet uit Sittard weet alles over vuurwerk en rookbommen. De beheerder van een van de populairste vuurwerkkanalen op het internet vermoedt dat er Oost-Europese rooktabletten zijn afgestoken tijdens de wedstrijd PSV-Ajax. Het verbaast hem bovendien dat de tabletten het stadion ingesmokkeld konden worden. “Wie dat in een stadion afsteekt is echt niet helemaal goed wijs.'

Volgens Koet komen de meeste zware rookbommen uit het ‘gunstige vuurwerkoord’ Polen. Het gaat om rooktabletten. “Die kosten ongeveer vijf euro per stuk en roken ongeveer een minuutje lang. Ze zorgen voor dikke zwarte rook.” Het moeten meerdere van zulke tabletten zijn geweest, denkt Koet. "Als ’t er één was, had die nooit zoveel rook kunnen veroorzaken."



Overigens zijn in Nederland wel zogeheten 'noodfakkels' te koop omdat ze bijvoorbeeld nodig zijn voor de scheepsvaart, 'maar echt niet dat die zo roken zoals die bommen zondag', zegt Koet. "Het lijkt op de foto’s wel een schoorsteen.”Wat Koet vooral verbaast is dat mensen de tabletten het stadion in hebben gekregen. “Zo’n tablet laat niets achter en brandt helemaal weg. Wat dan resteert is een beetje as. Maar goed, het zijn alsnog best flinke tabletten. Je kunt ze niet zomaar in je hand houden en een stadion binnenwandelen.”Koet vermoedt daarom dat meerdere mensen meerdere rooktabletten naar binnen hebben gesmokkeld. “Ik vind het moeilijk precies te zeggen hoeveel tabletten er zijn afgestoken, maar het kan niet van enkel één bom of zelfs twee tabletten komen. En hoe krijg je die dan binnen? Niet in je eentje in elk geval, dat is echt onmogelijk voor iets dat zoveel rook veroorzaakt.”De kenner spreekt dan ook uit eigen ervaring als hij gist naar de oorzaak van de rook die tijdens PSV-Ajax zondag in het Philips Stadion zorgde voor vijftien gewonden . Rookbommen moeten in Nederland voldoen aan veiligheidsclassificatie 1.4g. Van 'bommen' kun je in Nederlandse winkels volgens Koet dan ook niet echt spreken.Vaak wordt aangenomen dat zware rookbommen legaal in België te koop zijn, maar dat is evenmin het geval, stelt Koet. Een verkoper van de grote Belgische vuurwerkhandelaar Zenavuurwerk.com bevestigt dat. Net als in Nederland moeten rookbommen daar aan strenge eisen voldoen – voor wie ze legaal wil verkopen, althans.Koet is de beheerder van het immens populaire Xtremerides , een Youtubekanaal over kermisattracties, en hij beheert op Youtube het eveneens veelbekeken kanaal Xtremerides1 . Als zelfbenoemd ‘vuurwerkombudsman’ steekt hij vuurwerk en rookbommen af voor tienduizenden kijkers.

Inmiddels staat de teller op 140.000 Youtube-abonnees. Zijn filmpjes zijn in totaal bijna 50 miljoen keer bekeken. Koet rijdt af en toe naar Polen om zwaar vuurwerk en rookbommen te kopen, die hij vervolgens in zijn filmpjes in Polen zelf afsteekt (‘meenemen naar Nederland mag niet’).