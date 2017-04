'Het kostte me veel bloed, zweet en tranen', maar Oosterhoutseweg wordt eindelijk aangepakt

OOSTERHOUT - Zouden de aangekondigde werkzaamheden aan de Oosterhoutseweg tussen Raamsdonksveer en Oosterhout deze maandagochtend wel écht doorgaan? Huseyin Caner hoopte het, maar was er niet helemaal gerust op. "Ik heb vannacht nog gekeken of de spullen voor de werkzaamheden wel klaarstonden. En dat was gelukkig zo!" Huseyin heeft maanden actie gevoerd voor een veiligere Oosthoutseweg

Hij is blij dat er deze maandag is begonnen met de werkzaamheden. "Het heeft me heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Niet alleen voor mezelf, maar voor ons allemaal, voor iedere burger die over deze gevaarlijke weg moet", vertelt hij.



Huyesin wilde dat er maatregelen genomen zouden worden door de gemeentes Oosterhout en Geertruidenberg, nadat zijn goede vriend Ergün vorig jaar zomer op deze weg om het leven kwam. "Kijk, het is niet zo dat de verantwoordelijkheid alleen maar bij de gemeente ligt", vindt Huyesin. "Mensen kijken ook gewoon nog veel te vaak tijdens het rijden op hun telefoon." Maar er moest wel iets gebeuren.



'Veilig fietsen'

Hij krijgt de laatste paar weken positieve reactie op zijn inzet. "Mensen vinden het knap dat het gelukt is om de weg te laten aanpassen. Een vrouw zei dat dankzij mij haar dochter veilig naar school kan fietsen."



Leuk om te horen natuurlijk, maar niet alle reacties waren helaas zo. "In het begin waren mensen namelijk best negatief. 'Jij bent een buitenlander en je krijgt het alleen daarom voor elkaar.'" Hij lacht om het woord buitenlander. "Ik ben hier geboren en getogen. Noem mij maar de Braboturk!", grinnikt Huseyin.



Inhaalverbod en flitspalen

De Oosterhoutseweg wordt voor een groot gedeelte een 60 kilometer weg. Ook komt er een inhaalverbod en zullen er flitspalen worden geplaatst. Op 5 mei moeten de werkzaamheden klaar zijn.