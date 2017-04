Kickbokslegende Peter Aerts neemt afscheid met winst

EINDHOVEN - Peter Aerts heeft zondagavond zijn laatste officiële kickbokswedstrijd afgesloten met een zege. De 46-jarige Aerts won op punten van Nordine Mahieddine.

De 46-jarige Aerts stond in de ring tegenover de negentien jaar jongere Mahieddine. De Fransman was de vervanger van Tstone Rogava, die tijdens de training zijn knie verdraaide en het daardoor niet op kon nemen tegen Aerts.



Aerts, drievoudig K1-wereldkampioen, nam in de eerste en tweede ronde een voorsprong tegen Mahieddine, in de derde ronde zorgde hij met enkele highkicks voor enthousiasme bij het publiek. Uiteindelijk won de Eindhovenaar in een uitverkocht Topsportcentrum in Almere op punten.