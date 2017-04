Hoe houd je je buitenboordmotor binnenboord?

BOEKEL - Buitenboordmotoren van boten zijn populair bij het dievengilde. Volgens een wijkagent in Boekel zijn er in de regio Noordoost-Brabant de afgelopen maanden in elk geval vijf buitenboordmotoren gestolen. De diefstal van de motoren is volgens haar soms nogal omslachtig.

Zo werd in enkele gevallen een boot met trailer en al meegenomen. Vervolgens werd de buitenboordmotor van de boot gehaald en werd de trailer met boot achtergelaten.



In februari, maart en april hebben dieven als het gaat om buitenboordmotoren volgens haar al vijf keer toegeslagen. Dit in Engelen, Veghel, Uden en Katwijk (gemeente Cuijk).

Tijdens het watersportseizoen nemen de diefstallen van boten en buitenboordmotoren toe, zo meldde de politie vorig jaar aan het begin van het watersportseizoen ook al. Dit omdat ze een relatief makkelijk doelwit zijn.



Tips politie

Vorig jaar mei gaf de politie in watersportprovincie bij uitstek, Friesland, daarom al tips over hoe je de diefstal van buitenboordmotoren kunt voorkomen.



Zo adviseert ze de motor van de boot te halen of in elk geval te zorgen voor een goedgekeurd buitenboordmotorslot.