Brandweer bevrijdt teckel Toby uit konijnenhol

HELVOIRT - De jacht op konijnen liep maandagmiddag niet zo goed af voor hondje Toby in Helvoirt. De teckel kwam vast te zitten in een konijnenhol en moest worden bevrijd door de brandweer. Het duurde zo'n drie uur voordat de hond weer met zijn baasje herenigd kon worden.

Toby had het de brandweer niet makkelijk gemaakt. Hij zat behoorlijk diep onder de grond, in een gangenstelsel. De brandweermannen probeerden het beestje eruit te graven, maar vanwege flinke wortels in de grond lukte dit niet.



Uiteindelijk werd besloten om een kleine graafmachine te laten komen. Tijdens het wachten, werd er steeds geluisterd of de teckel nog een teken van leven gaf. Na drie uur wist de brandweer hem eindelijk te bevrijden. Het hondje mankeerde gelukkig niks en kroop zelf naar buiten.



Meteen weer op jacht

Erg onder de indruk van de actie leek Toby alleen niet te zijn. Volgens een getuige probeerde hij direct weer in een konijnenhol te kruipen. Zijn baasje stak hier snel een stokje voor.