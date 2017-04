'Als de dijk doorbreekt', rampenoefening om droge voeten te houden

De 'Raven' komt to the rescue.

RAAMSDONKSVEER - Door extreem weer is er hoogwater opkomst. De dijken staan op doorbreken en de omgeving dreigt te overstromen. Gelukkig is het een fictief scenario, maar om toch goed voorbereid te zijn wordt er deze week een rampenoefening gehouden. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Waterschap Delta en Defensie brengen de risico's op overstromingen in beeld en maken een plan van aanpak.

"De kans op een dijkdoorbraak is momenteel uiterst klein, maar door klimaatsveranderingen is de kans wel iets groter dan pak hem beet tien jaar geleden", zegt Diemer Kransen van de veiligheidsregio. Hij wijst erop dat mochten de dijken ooit doorbreken de impact enorm kan zijn. Zo zullen mensen en dieren geëvacueerd moeten worden.



Vliegverbod

Om de toestand van de dijken in kaart te brengen, maakt defensie gebruik van de 'Raven', een onbemand vliegtuig. Dinsdag mocht dat aanvankelijk even niet de lucht in vanwege een vliegverbod van de basis in Gilze-Rijen. "Soms kan het erg druk zijn in het luchtruim", zegt een medewerker van Defensie. Later op de middag mocht de 'Raven' alsnog gaan vliegen.



"De bedoeling van de oefening is om goed voorbereid te zijn en de samenwerking goed onder de loep te nemen", zegt Diemer Kransen. Mochten de dijken ooit toch echt doorbreken, dan moet er een actieplan zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken.