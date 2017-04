Scooterrijder bedreigt fietser met (nep)vuurwapen op Moerlakenbrug in Breda

BREDA - Een 34-jarige fietser is zondagmiddag rond halfvijf op de Moerlakenbrug bedreigd door twee mannen op een scooter. De bijrijder richtte enkele keren een (nep)vuurwapen op de fietser. Het is niet duidelijk of het om een echt vuurwapen of een nepwapen ging.

De man fietste via de Rietdijk naar de Moerlakenburg. De bijrijder van een tegemoetkomende scooter maakte in het voorbijgaan met zijn hand een schietbeweging. Daarop ontstond een woordenwisseling.



De scooter draaide even verderop om en de bijrijder maakte in het voorbijgaan opnieuw een schietbeweging naar de fietser, ditmaal met een wapen in zijn hand. Dit herhaalde het duo enkele keren. Daarna maakte het tweetal zich uit de voeten.



De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.