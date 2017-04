Bèèèh: lentegeluk in Wagenberg, schaap bevalt van vier lammetjes

WAGENBERG - Heel even hadden ze ons goed te pakken en dachten we bij Omroep Brabant dat er echt vier baby’s waren geboren in een caravan in Wagenberg. Johan en Caroline Halters stuurden ons zo’n overtuigend persbericht: “Afgelopen vrijdag is er een vierling geboren op ‘Recreatieboerderij Johan en Caroline’. De vierling kwam ter wereld in een caravan. De eerste van de vier was al geboren voordat de verloskundige gearriveerd was.” Zo ging het nog even door.

Toen we een paar regels verder lazen, sloeg de twijfel toch toe bij onze redacteuren. Dit kan niet gaan om baby’s, dit moet om dieren gaan. Een vrouw die zwanger is van een vierling bevalt natuurlijk in het ziekenhuis onder medische begeleiding en niet in een caravan. En inderdaad op de Facebookpagina van de recreatieboerderij ontdekten we een foto van moederschaap met vier lammetjes tussen het stro in een caravan.



Zo zie je maar wat de kracht is van een goed persbericht. Want natuurlijk zijn we even op kraamvisite gegaan bij het bijzondere viertal. Uniek is het niet, maar een vierling bij een schaap is wel bijzonder.



Moeder schaap en de vier lammetjes maken het goed. De bevalling afgelopen vrijdag was wel even spannend. "Er kwam één klein lammetje uit een enorm dik schaap. Daar moesten er nog meer in zitten, maar die kwamen niet vanzelf", vertelt Johan Halters nog steeds onder de indruk. Johan waarschuwde de boer die eigenaar is van het schaap. "Die heeft geholpen en zo kwamen de andere drie lammetjes ook gezond ter wereld.""Blijkbaar was de baarmoeder van het moederschaap zo groot geworden dat de lammetjes helemaal verstrengeld zaten in elkaar", weet Johan. Een naam hebben de kleintjes nog niet. "Daar gaan we nog een Facebook-actie voor houden", lacht de gelukkige surrogaat vader van de lammetjes. Ze worden namelijk deels met de fles grootgebracht.