Kap van 840 essen bij Zevenbergen uitgesteld

ZEVENBERGEN - De ruim achthonderd zieke essen langs de N285 bij Zevenbergen worden voorlopig niet gekapt. In verband met de verkeersveiligheid worden een paar bomen, die er het slechts aan toe zijn, wel gekapt, de rest wordt gesnoeid. De grote kap van 840 bomen wordt uitgesteld tot het najaar.

Dat heeft het provinciebestuur maandag bekend gemaakt. De provincie gaat nu eerst bekijken hoe het verdwijnen van zoveel bomen in de omgeving gecompenseerd kan worden. Pas als dat duidelijk is gaan de bomen tegen de vlakte.



Vleermuizen

De 840 essen hebben last van essentaksterfte. Na het bericht dat deze 840 bomen allemaal in één keer gekapt zouden worden, hebben omwonenden diverse vragen gesteld. Onder meer over de consequenties voor vleermuizen en de manier waarop de gerooide bomen gecompenseerd worden.



Het compensatieplan wordt in samenwerking met de gemeente Moerdijk en andere belanghebbenden gemaakt en moet in het najaar van 2017 gereed zijn.



Met oog op de verkeersveiligheid wordt de komende weken wel een beperkt aantal zieke bomen gerooid om gevaarlijke situaties door vallende takken te voorkomen.