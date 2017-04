Mark van Bommel trainer hoogste jeugdelftal van PSV

EINDHOVEN - Mark van Bommel is komend seizoen de trainer van PSV onder 19, het hoogste jeugdelftal van PSV. De voormalig middenvelder heeft daarmee voor het eerst een eigen team onder zijn hoede.

Van Bommel ziet het coachen en trainen van PSV O19 als de ideale stap in zijn trainerscarrière. "Je kan niks uitstippelen in het voetbal, maar heb er wel over nagedacht. Ik wil niet instappen op betaald voetbalniveau, want ik ben nog helemaal niet verantwoordelijk geweest voor een eigen elftal. Daarom begin ik nu met het hoogst mogelijke jeugdelftal. Daar probeer ik mijn eigen idee van het voetbal over te brengen", aldus Van Bommel.





Momenteel is Van Bommel nog specialistentrainer bij PSV. Ook is hij assistent van Bert van Marwijk bij Saoedi-Arabië, wat hij volgend seizoen richting het WK 2018 in Rusland nog blijft. "Er is een heel traject aan voorafgegaan", legt Van Bommel uit."Direct nadat ik in 2013 stopte, ben ik de trainerscursus gaan doen. Ondertussen liep ik stage bij het PSV O17 van Jürgen Dirkx en was ik assistent bij Oranje O17. Ik heb geprobeerd me op alle vlakken breed te oriënteren. Daardoor creëer je een idee over hoe je wil voetballen en hoe je een elftal wil trainen. Nu heb ik echt het gevoel dat ik daar aan toe ben."