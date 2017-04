Zeker tot woensdagochtend geen treinen na ongeluk met graafmachine bij Deurne

DEURNE - De treinen tussen Deurne en Horst-Sevenum rijden dinsdag ook niet door het ongeluk met de graafmachine. Zeker tot twee uur in de nacht van dinsdag op woensdag is er geen treinverkeer mogelijk, maakt de NS bekend. Er rijden bussen op het traject tussen Eindhoven en Venlo.

De motor van de graafmachine sloeg maandagochtend af op het spoor. De bestuurder kreeg het voertuig niet weg en sprong uit de machine, omdat er een goederentrein aankwam. De trein botste vervolgens tegen de graafmachine.



Er vielen geen gewonden. Wel is er veel schade. Drie stalen portalen zijn geraakt en moeten compleet worden vernieuwd. Ook is de bovenleiding over enkele honderden meters zwaar beschadigd.

Weghalen goederentrein

De totale schade is nog niet bekend, omdat de goederentrein er nog altijd staat. Pas nadat die is weggesleept, wordt er meer duidelijk. Dat kan op dit moment nog niet omdat eerst de beschadigde bovenleiding weggehaald moet worden. Hier is speciale apparatuur voor nodig. Monteurs zijn daar nu mee bezig.



De hele dag rijden er al geen treinen tussen Eindhoven en Venlo door het ongeluk en dit is dus dinsdag ook het geval.