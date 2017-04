Overvaller richt pistool op caissière en klant en schreeuwt om geld

BOXMEER - Met een wapen in zijn hand stormde een overvaller vrijdagavond 30 december de Emté aan de Burgemeester Verkuijlstraat in Boxmeer binnen. De man bedreigde een caissière en een klant en ging er een minuut later met geld vandoor. Opsporingsprogramma Bureau Brabant zond maandagavond bewakingsbeelden uit van de overval.

De overvaller richtte zijn geweer op de caissière. Het geld dat de vrouw uit haar kassa pakte, stopte de man in een gele plastic tas van Jumbo. Een nietsvermoedende klant kreeg ook het pistool op zich gericht.

Onwel

Na de overval werd één van de supermarktmedewerkers onwel. Voor hem moest hulp worden ingeschakeld.

Getuigen zagen de vluchtende overvaller in de Carmelietenstraat Oost, een kleine honderd meter van de supermarkt vandaan. In de Boomkruiper stond een auto klaar. Nadat de overvaller instapte, ging de auto ervandoor. Er was dus een tweede man bij de overval betrokken.

Signalement

De overvaller in de supermarkt was licht getint, had een slank postuur en was 1,80 meter lang. Hij droeg een donkere jas met capuchon en een zwarte joggingbroek van Adidas.