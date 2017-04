Mannen in politie-uniformen overvallen huis: 'Ze dreigden mijn vriendin in brand te steken'

BERLICUM - Op gewelddadige wijze overvielen drie mannen in politie-uniformen op 5 november vorig jaar een huis op de Hasseltsedijk in Berlicum. De overvallers dreigden onder meer om de bewoonster met benzine te overgieten en in brand te steken. "Ze bleven schreeuwen om geld", vertelt het mannelijke slachtoffer in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Na een gezellig etentje reed het stel die bewuste avond vanuit Oss naar Berlicum. Rond halfnegen kwamen ze thuis. De man en vrouw zaten net op de bank toen een auto voorbij reed. “Ik ging even kijken en zag drie mannen in politie-uniformen uitstappen. Ze wilden wat vragen stellen. Toen ik zag dat één van hen een lichte spijkerbroek droeg, wist ik dat het niet klopte.”

Vastgebonden

De man wilde de deur nog dicht doen, maar hij was te laat. De overvallers sprongen boven op de man. Twee mannen zaten met hun knieën op de rug van het slachtoffer. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd gedrukt. Met tiewraps werden zijn armen en benen vastgebonden.

“Wat ze met mijn vriendin deden, kon ik niet zien. Ik kon alleen iets horen. Het was mijn grootste angst dat ze iets met haar zouden doen”, vertelt het slachtoffer. De overvallers bonden de vrouw ook vast en bleven schreeuwen om geld.

'We steken je vriendin in brand'

Zowel het horloge van de man als de vrouw hadden de daders al te pakken. Maar dat was niet genoeg. “Ze hebben gedreigd om mijn vriendin met benzine te overgieten en haar in brand te steken.”

De overvallers vonden geld en een telefoon, maar nog altijd waren ze niet tevreden. Het mannelijke slachtoffer werd ondertussen flink toegetakeld.

Op het moment dat een vriend van het stel nietsvermoedend een bezoekje bracht aan het huis, sloegen de overvallers op de vlucht.

“Het hele huis was overhoop gehaald. Banken waren opengesneden, open haard leeg getrokken, het bed was kapot. Het was een grote bende”, vertelt de bewoner.

Signalementen

Van de daders zijn signalementen bekend. Een van de mannen is ongeveer 1,90 meter lang, heeft een stoppelbaardje, een spitse neus en hij sprak met een Eindhovens of Helmonds accent.

De tweede dader is een negroïde man van 1,75 meter lang. Hij heeft een brede neus en plat gezicht. De man droeg zwarte schoenen van het merk Gucci. De derde dader hebben beide slachtoffers niet goed gezien.

Gestolen BMW

De overvallers reden in een zwarte BMW 5 Serie, die eerder was gestolen in Deurne. Op de auto waren kentekenplaten gemonteerd die in het Limburgse Meijel waren gestolen. De BMW werd op 5 november vorig jaar uitgebrand gevonden in Eindhoven.