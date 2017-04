Alles wat je wilt weten over de vleesetende plant: tentoonstelling Dierenpark De Oliemeulen

TILBURG - Vleesetende planten, je hebt ze in verschillende soorten en maten. Komende maand kun je ze bij Dierenpark De Oliemeulen bewonderen en ze zijn minder exotisch dan je wellicht denkt.

De planten eten insecten omdat ze moeten leven op grond waar minder mineralen in de bodem zitten. Zo leven de planten vaak in moerassen, maar ook op veengronden die we in Nederland ook kennen.



In Nederland hebben we drie soorten vleesetende planten. Eén daarvan is de zonnedauw. Naast de Nederlandse heb je ook de Australische of de Zuid-Afrikaanse.



'Deze heeft eigenlijk lijmdruppeltjes op zijn blaadjes zitten', vertelt Kelly van de Poll van het dierenpark. 'Die druppels trekken vliegen aan. Als ze erop gaan zitten, blijven ze vastzitten op de plant. Vervolgens verteren ze de vliegjes heel langzaam.'Een bekende buitenlandse plant die te zien is, is de Venusvliegendal: 'Die is bekend vanwege zijn mondjes die dicht klappen.', vertelt Kelly. 'Ze hebben aan elke kant van het mondje drie haartjes zitten, die moet het vliegje eerst aanraken. Gemiddeld duurt het dan een seconde of tien voordat hij dichtklapt.Wil je nou nog meer weten over vleesetende planten? Eind volgende week komen er nog meer naar Dierenpark De Oliemeulen en worden er ook voederdemonstraties gegeven door de Facebookgroep van De vleesetende planten.