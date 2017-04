In het reuzenrad in Tilburg kun je dineren op niveau

TILBURG - In aanloop naar koningsdag fungeert vanaf maandag een reuzenrad aan het burgemeester Stekelenburgplein in Tilburg als restaurant. In ‘Augerge’ kunnen bezoekers tot zondag letterlijk en figuurlijk dineren op niveau.

Het reuzenrad heet ‘Royal in the Sky’ en is de hoofdattracties in Tilburg tijdens het bezoek van de koning komende donderdag. Er kan in alle 24 gondels 's avonds gedineerd worden. Het menu wordt verzorgd chefkok Ralph Blaakenburg.





Een diner duurt twee uur en aangezien de weersvoorspellingen koud en nat zijn, is het een goede zaak dat de gondels overdekt zijn.