'Verdachte vleesvoorraad van Willy Selten gevoerd aan dieren'

OSS - Twee miljoen kilo verdacht vlees van groothandel Willy Selten uit Oss is verkocht en daarna gevoerd aan dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft daar vorig jaar toestemming voor gegeven, zo schrijft het Brabants Dagblad dinsdag.

Willy Selten verkocht relatief goedkoop paardenvlees als puur rundvlies. In 2013 werd hij opgepakt voor fraude. Het bedrijf ging failliet en Selten werd veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf.

Er bleef een grote vleesvoorraad over. Door de jaren heen werd gesteggeld wat er met de voorraad moest gebeuren. Volgens curator Jaap van der Meer kon het vlees best verkocht worden voor menselijke consumptie, in Azië bijvoorbeeld.

Geneesmiddel

Omdat in het vlees van een paard het verboden geneesmiddel fenylbutazon was gevonden, weigerde de NVWA het vlees te verkopen voor menselijke consumptie. Door tijdsverloop was het vlees daar ook ongeschikt voor geworden.

Na toestemming van de NVWA is het vlees verkocht aan vrieshuizen die het vlees wilden verkopen als voer voor pelsdieren of dierentuinen. Een deel van de voorraad is vernietigd, schrijft de krant.