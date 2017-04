Villa Pardoes nagebouwd in Minecraft dankzij Bas (12)

TILBURG - Ernstig zieke kinderen moeten ook na hun verblijf in Villa Pardoes contact houden met elkaar. De afgelopen maanden is het vakantieverblijf daarom nagebouwd in Minecraft, een spelletje waarin ruimtes nagebouwd kunnen worden in een virtuele wereld. Het idee is afkomstig van de 12-jarige Bas van der Reijden uit Tilburg.

Bas komt al bijna zijn hele leven bij Villa Pardoes om zijn vader te helpen die daar vrijwilliger is. In het vakantieverblijf kunnen ernstig zieke kinderen in een veilige en kleurrijke omgeving spelen. Na de vakantie gaan de kinderen weer naar huis en vervaagt het contact.

Dat wil Bas graag voorkomen. Daarom bedacht hij een digitale wereld waarin vakantievrienden elkaar kunnen blijven ontmoeten. Het idee kwam vorig jaar terecht bij GeoFort, een educatief themapark op het gebied van cartografie en navigatie. Daar staat een grote Minecraft-server genaamd GeoCraft.

Spelletjes

Met een ervaren groep bouwers uit de gemeenschap van GeoCraft is Villa Pardoes zowel van binnen als buiten nagebouwd. In die omgeving kunnen kinderen straks zelf bouwen, chatten en spelletjes spelen.



Bas is voor zijn idee ‘MineVillaPardoes’ genomineerd voor een Young Innovation Award. Op 30 mei wordt in de Ziggo Dome in Amsterdam bekendgemaakt of Bas – de jongst genomineerde – een prijs wint. Stemmen op Bas kan hier.