Line-up 538Koningsdag compleet met Armin van Buuren en Mr. Probz

BREDA - Armin van Buuren en Mr. Probz maken de line-up van 538Koningsdag compleet. De top dj draait donderdag een set van een uur op het Chasséveld.

Naast Armin van Buuren en Mr. Probz treden ook OG3NE, Chef’Special, DI-RECT, Maan, Kensington, Miss Montreal, dj’s Lucas & Steve en Sunnery James & Ryan Marciano en winnares van The Voice of Holland Pleun Bierbooms op.



ZIE OOK: Deze acts kun je zien op 538Koningsdag in Breda

Het evenement was binnen enkele uren uitverkocht. In totaal vieren 40.000 mensen donderdag feest op het Chasséveld.