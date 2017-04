Koningsbonbon gaat lekker, Tilburgse chocolatiers maken overuren

TILBURG - Het loopt storm bij Tilburgers Dries Michels en Paul van Riel. Zij maakten een bonbon in de vorm van het hoofd van de koning. Ze kregen veel media-aandacht en nu is de lekkernij niet aan te slepen. Maandag was de eerste dag dat de bonbon echt te koop was en er was maar net genoeg.

De klanten in de winkel zijn onverdeeld enthousiast als ze een hap nemen van het hoofd van onze koning . "Het is echt lekker! Wat ik proef weer ik niet precies, maar het smaakt heerlijk", aldus een vrouw die vier doosje kocht. Een mevrouw die met tien doosjes de winkel uitliep kan dat alleen maar beamen. "Het is een mooie bonbon, een heerlijke smaak."



Verkoop

De eerste dag verkochten de chocolatiers zo'n 300 doosjes, terwijl ze dachten dat ze er maar 150 zouden verkopen. In totaal hopen ze straks zo'n 10.000 keer het hoofd van Zijne Koninklijke Hoogheid te hebben verkocht.





Dries en Paul zijn blij, maar het betekent wel dat ze flink aan de bak moeten. "We moeten flink gas geven om het bij te houden", aldus Dries."We zijn er heel de dag mee bezig, maar we hebben allebei ook nog een andere zaak. Dus we beginnen om drie uur 's middags en dan gaan we door tot na middennacht. Ik denk dat ze we heel blij zijn als straks koningsdag geweest is en we lekker een biertje kunnen pakken", aldus Dries.