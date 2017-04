Bloedsporen en kidnappingen bij mysterieuze Escape Game

DEN BOSCH - Twee uur lang de hoofdrol spelen in jouw eigen film of videogame. Dat kan van 24 tot en met 30 april in het oude pand van koffiebranderij De Drie Mollen aan de Zuid Willemsvaart in Den Bosch. Als speler stap je in de wereld van fabrikant Bionaea die vleesproducten maakt van '100% vlees met 0% dierenleed'. Al gauw blijkt dat er meer aan de hand is in deze geheimzinnige fabriek..

Overal in de fabriek zorgen de muziek, het decor, het licht en de acteurs ervoor dat je als speler in de ban raakt van het spel.



Een klein beetje horror

Bionaea is een pop-up Escape Game waarbij je allerlei codes moet ontcijferen om de volgende ruimte binnen te raken. Het uiteindelijke doel is, zoals bij elk escape-spel, zo snel mogelijk buiten zien te komen.



Het project is ontwikkeld door het Bossche Basecamp Games. Producer Ivo de Jong is erg blij met het eindresultaat. "Een klein beetje horror, een klein beetje thriller. Een klein beetje voor iedereen wat."



Codes en servers kraken

Met horror doelt De Jong op een bloederige ruimte in monumentale pand. Wat hier is gebeurd, blijft een mysterie, net als in de overige ruimtes. Maar er valt genoeg te weten te komen tijdens het spelen.



Het escape spel is niet gemakkelijk. "Je moet er constant bij blijven. Op het moment dat je die servers aan het kraken bent of in het lab bezig bent met een puzzel over de plantjes die Bionaea gebruikt om zijn product te maken."



Historische locaties in Brabant

Onder de naam Culture Escape zullen deze Escape Games zijn ronde doen langs verschillende historische erfgoed locaties in Brabant. Later dit jaar is bijvoobeeld het Markiezenhof in Bergen op Zoom de plek waar het spel zal worden gespeeld. Maar met de locatie verandert ook het verhaal.