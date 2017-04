Opnieuw brand camping Oisterwijk, caravan gaat in vlammen op

OISTERWIJK - Een caravan op camping De Reebok in Oisterwijk is maandagnacht tot de grond toe afgebrand. De brand werd iets voor middernacht opgemerkt door een medewerker van de camping. Hij hoorde een harde knal en zag vervolgens een caravan in lichterlaaie staan. Er raakte niemand gewond.

De vlammen sloegen metershoog uit de caravan. Van het mobiele huis bleef niks over. Er was op het moment van de brand niemand in de caravan aanwezig.



Uit voorzorg koelde een buurman zijn chalet met een tuinslang.Zaterdagavond brandde er op dezelfde camping in Oisterwijk een chalet compleet af De oorzaak van de brand maandagnacht wordt onderzocht. Politie en brandweer houden rekening met brandstichting.