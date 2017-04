'Dure nieuwbouw van de baan, Den Bosch kiest voor renovatie Theater aan de Parade'

DEN BOSCH - Er komt geen nieuw Theater aan de Parade in Den Bosch. Het plan voor nieuwbouw van het theater ligt volgens het Brabants Dagblad in de prullenbak. Het stadsbestuur zou volgens de krant hebben gekozen voor renovatie van het huidige theater.

Renovatie in plaats van nieuwbouw zou Den Bosch een besparing van 30 miljoen opleveren, zo meldt de krant dinsdagochtend. Dit op basis van betrouwbare bronnen rond het college van burgemeester en wethouders van de stad.



Wethouder Huib van Olden van Den Bosch laat in een eerste reactie aan Omroep Brabant weten dat het college nog geen keuze heeft gemaakt over de toekomst van het theater. "De beslissing over nieuwbouw of renovatie is nog niet genomen. Alle opties zijn open", zegt hij.

Fors prijskaartje nieuwbouw

Volgens de eerste schattingen zou renovatie van het theater veertig miljoen euro kosten. Terwijl aan een heel nieuw theater een prijskaartje van in elk geval 71 miljoen hangt. Dit terwijl de raad eerder besloot dat een nieuw theater maximaal 55 miljoen euro mocht kosten.



Al jaren issue

Twee weken geleden gaf wethouder Huib van Olden van Den Bosch nog aan twee maanden nodig te hebben om te komen met een oplossing voor het theater waarover al jaren wordt gepraat. Hij lichtte toen toe waardoor de prijs voor een nieuw theater 21 miljoen euro hoger uitvalt dan gedacht.

De wethouder gaf aan in mei met een voorstel te komen dat dan vervolgens op 11 juli in de raad besproken zou worden.