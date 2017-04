Dode man gevonden in huis aan Roeselarestraat in Breda

BREDA - In een flatwoning aan de Roeselarestraat in Breda is dinsdagochtend een dode man gevonden. Volgens de politie gaat het om een oudere man.

Volgens een omwonende zou het gaan om een 86-jarige man die graag naar een tehuis wilde.

Er is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Verdere details zijn nog niet bekend.