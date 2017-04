Theater aan de Parade: van nieuwbouw tot renovatie [TIJDLIJN]

DEN BOSCH - Het leek in kannen en kruiken: het Theater aan de Parade moest nieuwbouw worden. De Bosschenaren hadden gestemd op hun favoriete ontwerp en de bouw zou dit jaar van start gaan. Althans, dat was na jaren van onduidelijk het plan. Nu lijkt alles op losse schroeven te staan en zou er zomaar toch voor renovatie gekozen worden. Omroep Brabant zette de recente ontwikkelingen van het Theater aan de Parade op een rijtje.

Januari 2015 – Coalitie beslist: nieuwbouw theater

Het is een heet hangijzer tijdens de coalitie-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, want wat moet er gebeuren met het Theater aan de Parade? Het theater werd gebouwd in 1976 en al jaren wordt er over het theater gepraat. D66 wil een theater in het Paleiskwartier, terwijl Bosch Belang geen heil ziet in een nieuw theater. Uiteindelijk wordt besloten dat er nieuwbouw moet komen op de plek waar het theater al zit, aan de Parade.



Mei 2015 – Ontwerpen nieuw theater gepresenteerd

De Bosschenaren mogen stemmen over hoe het theater er straks uit moet komen te zien. In mei 2015 worden de twee ontwerpen bekend.



UNStudio moet het nieuwe Theater aan de Parade gaan ontwerpen. 57 Procent van de Bosschenaren stemt op het Amsterdamse ontwerp dat 50 miljoen euro moet gaan kosten. De meningen zijn flink verdeeld over het winnende ontwerp. Sommige tegenstanders noemen het ‘een kind met een waterhoofd’ Eind juni wordt er asbest gevonden en moet het theater een aantal maanden dicht . In de zomerperiode worden de zalen en technische ruimtes schoongemaakt. Het theater brengt de voorstellingen die nog gepland stonden over naar twee sporthallen. In oktober 2015 gaat het theater weer open Het nieuwe theater zal 21 miljoen euro duurder zijn dan de 55 miljoen die eigenlijk beschikbaar was. De stijging komt onder meer doordat de bedragen voor de bouw op het prijspeil van 2013 stonden, terwijl alles sindsdien duurder is geworden. Ook zijn er extra kosten vanwege de gevonden asbest. Bouwers vragen bovendien hogere prijzen door het einde van de economische crisis. Tot slot speelt ook mee dat sommige kosten te laag zijn ingeschat. Dus komt het totaalbedrag niet uit op 50 maar 71 miljoen euro.Om 30 miljoen euro te besparen, wil het college van burgemeester en wethouders het theater renoveren in plaats van een nieuw gebouw, meldt het Brabants Dagblad. Volgens wethouder Huib van Olden is dat te voorbarig : “De beslissing over nieuwbouw of renovatie is nog niet genomen. Alle opties zijn open”.De wethouder komt in mei met een oplossing. Dit voorstel wordt 11 juli in de raad besproken.