Dronken automobiliste met kinderen op de achterbank, 'held' voorkomt erger

EINDHOVEN - Een automobilist in Eindhoven heeft donderdag in de woorden van de politie een ‘heldendaad’ verricht. De man wist een dronken automobiliste op de Boschdijk tot stoppen te dwingen. De 'held' zag een auto voor hem over de weg slingeren. Toen hij goed keek, zag hij tot zijn schrik twee jonge kinderen op de achterbank van de auto zitten.

Op de Boschdijk ter hoogte van de Boschdijktunnel wist de automobilist zijn auto voor die van de vrouw te zetten. Hij stapte vervolgens uit en maakte de deur van haar auto open. Dit met de bedoeling om de sleutels uit het contact te halen.



De automobiliste probeerde dit te voorkomen en gaf gas. Ze raakte hierbij een andere auto waardoor de man die te hulp wilde schieten, bijna bekneld kwam te zitten tussen twee auto’s. Hij werd vervolgens ook nog aangevallen door de automobiliste.Agenten die inmiddels ter plekke waren, hebben de vrouw uiteindelijk aangehouden. Uit onderzoek is volgens de politie gebleken dat zij flink gedronken had.

Met zijn ‘oplettende en adequate optreden’ heeft de man volgens de politie een gevaarlijke situatie in het verkeer weten te stoppen. Reden voor de politie om maandag een bloemetje te bezorgen bij de man. Voor de vrouw en haar kinderen is hulp ingeschakeld.