Spoorboekje: Zo kom je met Koningsdag in de binnenstad van Tilburg

TILBURG - Leuk natuurlijk om Koningsdag op televisie te volgen, maar is het niet veel leuker om donderdag langs de route te staan? De binnenstad bereiken is echter niet zo gemakkelijk, veel wegen zijn dicht. Daarom een overzicht: zo bereik je de Tilburgse binnenstad het makkelijkst.

Ik kom van buiten Tilburg:

Auto

Komt je met de auto naar Tilburg? Houd er dan rekening mee dat een groot gedeelte van de binnenstad is afgesloten. De gemeente Tilburg heeft buiten de stad twee transferia ingericht, een pendelbus brengt je naar het centrum van de stad. De transferia zijn op de bedrijventerrein 't Laar (Laarveld West) en in het gebied Stappegoor. Tussen 08.00 en 22.00 uur rijdt elke tien minuten een bus.



In het centrum van de stad zijn maar een paar parkeergarages open. In de parkeergarages 013 Tivoli, Koningsplein en Louis Bouwmeesterplein kun je op Koningsdag parkeren van 07.00 uur tot 04.30. De parkeergarage Knegtel is 24 uur per geopend. De parkeergarages Pieter Vreedeplein, Heuvelpoort en Emmapassage zijn gesloten.



Wegafsluitingen

- Spoorlaan, tussen Magazijnstraat en Achter de Heuvel

- Cityring: Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Piusstraat

- Burgemeester Brokxlaan afgesloten tussen Gasthuisring en Besterdring

- NS-Plein afgesloten tussen Lange Nieuwstraat en Spoorlaan / NS-Plein

Trein

Tijdens Koningsdag is de dienstregeling van de treinen aangepast. Op de site van NS kun je vooraf bekijken welke trein je het beste kunt nemen. Vanaf het station zijn alle evenementen te voet bereikbaar. Je reis plannen kan ook via 9292.

Ik woon in Tilburg



Fiets

In het centrum zijn meerdere gratis fietsenstallingen open. Ook zijn er tijdelijke fietsenstallingen bij het busstation, NS-Plein, Interpolis, Kazernehof, Koningsplein, Concertzaal buiten. Let op: de stalling onder de Heuvel gaat op Koningsdag om 4.30 uur 's ochtends dicht en is pas vrijdagochtend weer open.



Bus

Als je met de bus reist, check dan van te voren welke lijnen andere routes rijden en welke haltes zijn vervallen. Dat zijn er best veel, bijna alle haltes in de binnenstad komen namelijk te vervallen. Op de website van Arriva staat een handig overzicht.