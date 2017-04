Verwarde man rent naakt over straat, omstanders doen aangifte

HEEZE - Een ‘zonderling’ uit Heeze is dinsdagochtend aangehouden, omdat hij naakt over straat liep op de Dingbank in zijn woonplaats. Omstanders zagen de man in zijn adamskostuum en belden de politie.

Volgens een wijkagent is de man van eind 50 een ‘zonderling met wat beperkingen’. De mensen die hem naakt over straat zagen gaan, deden aangifte.



Waarom de man zonder kleren de straat op ging, is niet duidelijk.



De man is meegenomen naar het politiebureau in Eindhoven. Er wordt gekeken of hij hulp nodig heeft en moet worden doorverwezen.