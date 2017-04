Sjoemelen met rij- en rusttijden: megaboetes dreigen voor twee Brabantse transportbedrijven

DEN HAAG - Twee Brabantse transportbedrijven hangt een boete van mogelijk tonnen boven het hoofd voor fraude. Dit heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdagochtend bekendgemaakt. De bedrijven worden onder meer verdacht van het sjoemelen met rij- en rusttijden van chauffeurs.

Volgens een woordvoerder van de ILT is de boete voor het sjoemelen met deze gegevens 4400 euro per chauffeur, per voertuig, per dag. Wanneer een bedrijf dus een maand lang sjoemelt dan bedraagt de boete ruim twee ton per chauffeur.

Gaat het om fraude met de gegevens van meerdere auto’s en chauffeurs dan loopt de boete snel op.



Schijnconstructies

De Inspectie heeft in heel Nederland in maart en april in totaal elf transportbedrijven, waaronder de twee Brabantse bedrijven, gecontroleerd. Geen van de bedrijven had de registratie van de rij- en rusttijden op orde.

De bedrijven werden ook gecontroleerd op schijnconstructies, zwartwerken en het misbruik van uitkeringen. Bij schijnconstructies gaat het erom dat chauffeurs die in dienst zijn van een buitenlandse vestiging, vanuit Nederland worden aangestuurd. Dat is verboden. En ook hierop staat een forse boete.

80% in de fout

Dit jaar en vorig jaar zijn tot nu toe in totaal 64 transportbedrijven onderzocht. In zo’n tachtig procent van de gevallen werden schijnconstructies en andere overtredingen vastgesteld.

De boekhouding van de elf bedrijven die nu verdacht worden van fraude is in beslag genomen voor verder onderzoek. In het onderzoek werkt de ILT samen met de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de voormalige Arbeidsinspectie. Waar de twee Brabantse transportbedrijven gevestigd zijn, maakt de inspectie niet bekend.