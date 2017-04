Rien heeft een Johan Cruijff museumpje aan huis: 'Hij was de meester'

BOXTEL - Dinsdag zou voetballegende Johan Cruijff 70 jaar geworden zijn. In Boxtel eert superfan Rien van Doleweerd Cruijff met een heus museumpje in zijn huis. Dinsdagavond rent hij met duizenden hardlopers mee in Amsterdam om geld op te halen voor de Johan Cruijff Foundation.

Een klein bierblikje is Van Doleweerds dierbaarste bezit. "Het komt uit de jaren zestig en is echt heel bijzonder", zegt hij, terwijl hij het blikje, ooit gemaakt ter ere van Cruijff, voorzichtig uit de vitrine haalt. Maar Rien heeft meer bijzondere spullen over de voetballer.



Brief uit Amerika

Zo kreeg Rien van Doleweerd onlangs post uit Amerika. Een boekje over Johan Cruijff zat erin. Over zijn tijd in Washington, begin jaren 80. "En hij heeft ook nog in Los Angeles gespeeld."



De muren van het kleine kamertje zijn helemaal volgehangen met foto's, sjaaltjes, posters en vaantjes. Van Doleweerd is zelfs de trotse bezitter van een Johan Cruijff klok. "Als 14-jarig jongetje zat ik al in Wembley, tijdens de gloriedagen van Ajax, het heeft me nooit meer losgelaten."



'Johan was de meester'

Van Doleweerd raakt niet uitgepraat over zijn idool. "Johan was een echt mens, nam alle tijd voor zijn supporters. Met voetballen kon hij in de toekomst kijken. Hij wist altijd waar de spelers heengingen. Johan was de meester."



Vandaar dat Rien fanatiek aan het werk ging om geld in te zamelen voor de Johan Cruijff Foundation. Als hij dinsdagavond de 14 kilometer succesvol aflegt, haalt hij 2200 euro op. Rien heeft van alle deelnemers het meeste geld ingezameld. "Dus ik start vanavond in het VIP-vak", zegt hij glunderend.



De loop start dinsdagavond in Amsterdam om 20:14 uur in het Olympisch Stadion en gaat via Betondorp naar de Amsterdam Arena.